Journée internationale des droits des femmes ANCIZAN Ancizan

Journée internationale des droits des femmes

ANCIZAN 10 Rue de l’Arbizon Ancizan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

2026-03-07

9h: accueil

9H30 Performance Maintes avec Sorane Rotellini

10h: Atelier Donner vie à une marionnette par Brigitte Chadilla Frekane réservation conseillée

12h30: Buffet au Val d’Aure (Cadéac) réservation au 06 77 45 30 26

14h30: Les deux ailes chants/ poésie

15h: Table ronde FEMMES ARTISTES/ ARTISTES FEMMES D’ICI

17h: Collation en musique et propos (libre participation)

En collaboration avec les associations Aura, Entre les lignes et la librairie Vagabond mobile .

ANCIZAN 10 Rue de l’Arbizon Ancizan 65440 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 66 21 87 97 associationaura440@gmail.com

English :

9am: welcome

9:30am: Maintes performance with Sorane Rotellini

10am: Workshop Giving life to a puppet by Brigitte Chadilla Frekane reservation recommended

12:30 pm: Buffet at Val d’Aure (Cadéac) booking 06 77 45 30 26

2:30pm: Les deux ailes songs/poetry

3pm: Round table FEMMES ARTISTES/ ARTISTES FEMMES D’ICI

5pm: Snack with music and conversation (free participation)

