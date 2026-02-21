Journée internationale des droits des femmes ANCIZAN Ancizan
Journée internationale des droits des femmes ANCIZAN Ancizan samedi 7 mars 2026.
ANCIZAN 10 Rue de l'Arbizon Ancizan Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-07 09:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
2026-03-07
9h: accueil
9H30 Performance Maintes avec Sorane Rotellini
10h: Atelier Donner vie à une marionnette par Brigitte Chadilla Frekane réservation conseillée
12h30: Buffet au Val d’Aure (Cadéac) réservation au 06 77 45 30 26
14h30: Les deux ailes chants/ poésie
15h: Table ronde FEMMES ARTISTES/ ARTISTES FEMMES D’ICI
17h: Collation en musique et propos (libre participation)
En collaboration avec les associations Aura, Entre les lignes et la librairie Vagabond mobile .
ANCIZAN 10 Rue de l’Arbizon Ancizan 65440 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 66 21 87 97 associationaura440@gmail.com
English :
9am: welcome
9:30am: Maintes performance with Sorane Rotellini
10am: Workshop Giving life to a puppet by Brigitte Chadilla Frekane reservation recommended
12:30 pm: Buffet at Val d’Aure (Cadéac) booking 06 77 45 30 26
2:30pm: Les deux ailes songs/poetry
3pm: Round table FEMMES ARTISTES/ ARTISTES FEMMES D’ICI
5pm: Snack with music and conversation (free participation)
