Journée internationale des grottes Mythologie & Grottes Sare
Journée internationale des grottes Mythologie & Grottes Sare samedi 6 juin 2026.
Sare
Journée internationale des grottes Mythologie & Grottes
Sare Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
À l’occasion de la Journée Internationale des Grottes et du Monde Souterrain 2026, les Grottes de Sare vous invitent à une visite guidée spéciale consacrée à la mythologie basque.
Accompagnés par Joritz, plongez dans l’antre de la terre et laissez-vous surprendre par un autre regard sur le monde souterrain.
Cette visite spéciale vous dévoilera comment les mythes donnent sens aux paysages souterrains et aux mystères des profondeurs, tout en révélant les liens qui unissent cavités souterraines et croyances ancestrales.
La soirée se clôturera par un moment convivial autour d’un verre. .
Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 21 88
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English : Journée internationale des grottes Mythologie & Grottes
L’événement Journée internationale des grottes Mythologie & Grottes Sare a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Pays Basque
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