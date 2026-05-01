Touzac

Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix

La Tour Touzac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 17:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Dans le cadre de la journée internationale du Vivre en Paix qui a été proclamée en 2017 par l’Organisation des Nations unies.

Une soirée exceptionnelle organisée en lien avec AISA ONG internationale.

Dans le cadre de la journée internationale du Vivre en Paix qui a été proclamée en 2017 par l’Organisation des Nations unies.

Une soirée exceptionnelle organisée en lien avec AISA ONG internationale.

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La Tour Touzac 46700 Lot Occitanie +33 6 83 11 66 83

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English :

As part of the International Day of Living in Peace which was proclaimed in 2017 by the United Nations.

An exceptional evening organized in conjunction with AISA ONG internationale.

L’événement Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix Touzac a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cahors Vallée du Lot