Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix Touzac
Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix Touzac samedi 16 mai 2026.
Touzac
Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix
La Tour Touzac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 17:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Dans le cadre de la journée internationale du Vivre en Paix qui a été proclamée en 2017 par l’Organisation des Nations unies.
Une soirée exceptionnelle organisée en lien avec AISA ONG internationale.
Dans le cadre de la journée internationale du Vivre en Paix qui a été proclamée en 2017 par l’Organisation des Nations unies.
Une soirée exceptionnelle organisée en lien avec AISA ONG internationale.
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La Tour Touzac 46700 Lot Occitanie +33 6 83 11 66 83
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English :
As part of the International Day of Living in Peace which was proclaimed in 2017 by the United Nations.
An exceptional evening organized in conjunction with AISA ONG internationale.
L’événement Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix Touzac a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cahors Vallée du Lot
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