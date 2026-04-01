Journée jeux de société Médiathèque de Saint Varent Saint-Varent

Saint-Varent

Journée jeux de société

Médiathèque de Saint Varent 15 place du 14 juillet Saint-Varent Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Toute la journée, partagez des jeux de société en famille, entre amis autour d’une selection proposée par la ludothèque.

GRATUIT à partir de 3 ans. .

Médiathèque de Saint Varent 15 place du 14 juillet Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 54 41

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English : Journée jeux de société

L’événement Journée jeux de société Saint-Varent a été mis à jour le 2026-04-16 par Maison du Thouarsais