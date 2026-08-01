Journée jeux, sports et rigolades ! Ecole Primaire Langevin Boucau

Informations pratiques

Boucau

Journée jeux, sports et rigolades !

Ecole Primaire Langevin 26 Rue Georges Lassalle Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 13:00:00

fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Un après-midi animé pour clore les vacances !

Pour finir les vacances en beauté, le Pôle Enfance-Jeunesse de la Ville vous donne rendez-vous à l’école Langevin le vendredi 21 août pour des animations variées. Au programme jeux gonflables géants, mini ateliers sportifs, ludobus du CSDB…

Tout public Les enfants de -11 ans devront être sous la responsabilité d’un adulte .

Ecole Primaire Langevin 26 Rue Georges Lassalle Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 67 79

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English : Journée jeux, sports et rigolades !

L’événement Journée jeux, sports et rigolades ! Boucau a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque