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Journée jeux, sports et rigolades ! Ecole Primaire Langevin Boucau

vendredi 21 août 2026 · Ecole Primaire Langevin · Boucau

Journée jeux, sports et rigolades ! Ecole Primaire Langevin Boucau

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Ecole Primaire Langevin
Adresse
26 Rue Georges Lassalle
Ville
64340 Boucau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Boucau

Journée jeux, sports et rigolades !

Ecole Primaire Langevin 26 Rue Georges Lassalle Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 13:00:00
fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Un après-midi animé pour clore les vacances !
Pour finir les vacances en beauté, le Pôle Enfance-Jeunesse de la Ville vous donne rendez-vous à l’école Langevin le vendredi 21 août pour des animations variées. Au programme jeux gonflables géants, mini ateliers sportifs, ludobus du CSDB…

Tout public Les enfants de -11 ans devront être sous la responsabilité d’un adulte   .

Ecole Primaire Langevin 26 Rue Georges Lassalle Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 67 79 

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English : Journée jeux, sports et rigolades !

L’événement Journée jeux, sports et rigolades ! Boucau a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque

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