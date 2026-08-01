Journée jeux, sports et rigolades ! Ecole Primaire Langevin Boucau
vendredi 21 août 2026 · Ecole Primaire Langevin · Boucau
Informations pratiques
Boucau
Journée jeux, sports et rigolades !
Ecole Primaire Langevin 26 Rue Georges Lassalle Boucau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 13:00:00
fin : 2026-08-21 17:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Un après-midi animé pour clore les vacances !
Pour finir les vacances en beauté, le Pôle Enfance-Jeunesse de la Ville vous donne rendez-vous à l’école Langevin le vendredi 21 août pour des animations variées. Au programme jeux gonflables géants, mini ateliers sportifs, ludobus du CSDB…
Tout public Les enfants de -11 ans devront être sous la responsabilité d’un adulte .
Ecole Primaire Langevin 26 Rue Georges Lassalle Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 67 79
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English : Journée jeux, sports et rigolades !
L’événement Journée jeux, sports et rigolades ! Boucau a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque
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