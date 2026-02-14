Journée Lait, Neuvy-Bouin, Neuvy-Bouin

Journée Lait Jeudi 5 mars, 10h00 Neuvy-Bouin Deux-Sèvres

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T10:00:00+01:00 – 2026-03-05T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-05T10:00:00+01:00 – 2026-03-05T16:00:00+01:00

Dans le cadre de la journée lait « Concilier robot de traite et transition agro-écologique », venez visiter deux exploitations laitière :

– GAEC Privalait à Neuvy-Bouin (10 h-12 h)

3 ateliers tournants :

Pâturer en système robotisé

Visite du Gaec Privalait et organisation du pâturage

Résultats technico-économiques et perspectives

– GAEC la Vergne à La Chapelle Saint-Laurent (14 h-16 h)

3 ateliers tournants :

Concevoir un système fourrager pour gagner en autonomie protéique

Adapter sa ration à l’auge pour valoriser ses fourrages

Maîtriser les consommations d’énergie et anticiper des perturbations géobiologiques

Neuvy-Bouin 79130 Neuvy-Bouin Neuvy-Bouin 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Concilier robot de traite et transition agro-écologique lait robot

