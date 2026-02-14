Journée Lait, Neuvy-Bouin, Neuvy-Bouin
Journée Lait Jeudi 5 mars, 10h00 Neuvy-Bouin Deux-Sèvres
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-05T10:00:00+01:00 – 2026-03-05T16:00:00+01:00
Fin : 2026-03-05T10:00:00+01:00 – 2026-03-05T16:00:00+01:00
Dans le cadre de la journée lait « Concilier robot de traite et transition agro-écologique », venez visiter deux exploitations laitière :
– GAEC Privalait à Neuvy-Bouin (10 h-12 h)
3 ateliers tournants :
- Pâturer en système robotisé
- Visite du Gaec Privalait et organisation du pâturage
- Résultats technico-économiques et perspectives
– GAEC la Vergne à La Chapelle Saint-Laurent (14 h-16 h)
3 ateliers tournants :
- Concevoir un système fourrager pour gagner en autonomie protéique
- Adapter sa ration à l’auge pour valoriser ses fourrages
- Maîtriser les consommations d’énergie et anticiper des perturbations géobiologiques
Neuvy-Bouin 79130 Neuvy-Bouin Neuvy-Bouin 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Concilier robot de traite et transition agro-écologique lait robot
