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Journée landaise à la Ferme Moulié Dax

dimanche 30 août 2026 · Dax

Journée landaise à la Ferme Moulié Dax

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
250 chemin du Moulié
Ville
40330 Dax
Département
Landes
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif

Dax

Journée landaise à la Ferme Moulié

250 chemin du Moulié Dax Landes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 11:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

11h Visite guidée des arènes d’Amou par le Club Taurin Amollois.
De 11h à 17h Marché des créateurs et producteurs locaux à la ferme Moulié à Brassempouy
12h30 Déjeuner animé par Les Charnegous
Menu
Assiette de Pays ( salade, tomates, maïs, magret fumé, rillettes de canard, pâté landais, manchons confits, fois gras terrine)
Frites en accompagnement
Pastis landais et sa crème anglais
Café + 1 verre de vin
15h Visite guidée de la ferme
15h30 Présentation audiovisuelle de la course landaise (immersion à travers les yeux d’un écarteur à l’aide d’un casque de réalité virtuelle)
16h Danses flokloriques sur échasses avec Lous Toustem Amics.   .

250 chemin du Moulié Dax 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Journée landaise à la Ferme Moulié

L’événement Journée landaise à la Ferme Moulié Dax a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Grand Dax

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