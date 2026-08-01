Informations pratiques

Dax

Journée landaise à la Ferme Moulié

250 chemin du Moulié Dax Landes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 11:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

11h Visite guidée des arènes d’Amou par le Club Taurin Amollois.

De 11h à 17h Marché des créateurs et producteurs locaux à la ferme Moulié à Brassempouy

12h30 Déjeuner animé par Les Charnegous

Menu

Assiette de Pays ( salade, tomates, maïs, magret fumé, rillettes de canard, pâté landais, manchons confits, fois gras terrine)

Frites en accompagnement

Pastis landais et sa crème anglais

Café + 1 verre de vin

15h Visite guidée de la ferme

15h30 Présentation audiovisuelle de la course landaise (immersion à travers les yeux d’un écarteur à l’aide d’un casque de réalité virtuelle)

16h Danses flokloriques sur échasses avec Lous Toustem Amics. .

250 chemin du Moulié Dax 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Journée landaise à la Ferme Moulié

L’événement Journée landaise à la Ferme Moulié Dax a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Grand Dax