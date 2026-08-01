Journée landaise à la Ferme Moulié Dax
dimanche 30 août 2026 · Dax
Informations pratiques
Dax
Journée landaise à la Ferme Moulié
250 chemin du Moulié Dax Landes
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 11:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
11h Visite guidée des arènes d’Amou par le Club Taurin Amollois.
De 11h à 17h Marché des créateurs et producteurs locaux à la ferme Moulié à Brassempouy
12h30 Déjeuner animé par Les Charnegous
Menu
Assiette de Pays ( salade, tomates, maïs, magret fumé, rillettes de canard, pâté landais, manchons confits, fois gras terrine)
Frites en accompagnement
Pastis landais et sa crème anglais
Café + 1 verre de vin
15h Visite guidée de la ferme
15h30 Présentation audiovisuelle de la course landaise (immersion à travers les yeux d’un écarteur à l’aide d’un casque de réalité virtuelle)
16h Danses flokloriques sur échasses avec Lous Toustem Amics. .
250 chemin du Moulié Dax 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée landaise à la Ferme Moulié
L’événement Journée landaise à la Ferme Moulié Dax a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Grand Dax
À voir aussi à Dax (Landes)
- Corrida à cheval Parc Théodore Denis Dax 16 août 2026
- Corrida Parc Théodore Denis Dax 16 août 2026
- Visite guidée Terdax RDV Centre Terdax Dax 18 août 2026
- Visite guidée Terdax RDV Centre Terdax Dax 19 août 2026
- Visite guidée Apiculteur d’un jour RDV Maison de la Barthe Dax 19 août 2026