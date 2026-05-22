Journée Médiévale de Montséret Montséret Montséret
Journée Médiévale de Montséret Montséret Montséret samedi 6 juin 2026.
Journée Médiévale de Montséret Montséret Montséret Samedi 6 juin, 14h00 Entrée libre
Vivez une journée médiévale immersive : chevaliers, campements, spectacles, musique, animations, taverne et grand spectacle de feu à 22h !
**Immersion médiévale**
– Explorez les campements : rencontrez La garde de l’Alaric et Les compagnons d’Ancelin
– L’art de la guerre : combats de chevaliers, tirs à la poudre et initiation au maniement des armes pour les enfants.
– Histoire vivante : marche commentée vers les vestiges du château, ouverture du musée et expositions thématiques.
**Spectacles et divertissements**
– Saltimbanques & ménestrels : jongleries, contes, musique et danseur avec la troupe Banda Sagana. Le chevalier et son écuyer duo burlesque en déambulation et au cours du dîner.
– Frissons & rires : catapulte à bonbons et saynètes.
– Animations : balades à dos d’âne, maquillage, coiffures fleuries , jeux anciens, voyance, magnétisme.
– Souvenirs : notre Étal aux Babioles et coin photos.
**La taverne**
« La fière poularde » vous accueille tout au long de la journée pour boire et festoyer.
**Final féerique**
Clôture de la journée à 22h : spectacle de feu.
[Horaires détaillés voir programme à jour en ligne.](https://www.facebook.com/people/Journ%C3%A9e-m%C3%A9di%C3%A9vale-de-Monts%C3%A9ret/61556220592007/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-06T23:00:00.000+02:00
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https://associations-montseret.fr/?page_id=53
Montséret Place de la république, 11200 Montséret Montséret 11200 Aude
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