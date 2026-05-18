Hautefage-la-Tour

Journée Médiévale

Bourg Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 22:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Nombreuses animations gratuites balade à poney pour les enfants, tir a l’arc, lancé de hache, jeux en bois, balade en charrette tiré par un boeuf, visite de la tour avec vue panoramique au 3ème étage et visite de l’église place du lavoir.

Nombreuses démonstrations filage de laine, Maréchal ferrant, forgeron, dentellière, rempaillage/cannage de chaises.

Et marché artisanal et producteur (environ 30 exposants).

Buvette et restauration sur place le midi et le soir sur réservation. .

Bourg Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 98 92 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée Médiévale

L’événement Journée Médiévale Hautefage-la-Tour a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée du Lot et Garonne