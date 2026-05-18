Journée Médiévale Hautefage-la-Tour
Journée Médiévale Hautefage-la-Tour dimanche 14 juin 2026.
Hautefage-la-Tour
Journée Médiévale
Bourg Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 22:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Nombreuses animations gratuites balade à poney pour les enfants, tir a l’arc, lancé de hache, jeux en bois, balade en charrette tiré par un boeuf, visite de la tour avec vue panoramique au 3ème étage et visite de l’église place du lavoir.
Nombreuses démonstrations filage de laine, Maréchal ferrant, forgeron, dentellière, rempaillage/cannage de chaises.
Et marché artisanal et producteur (environ 30 exposants).
Buvette et restauration sur place le midi et le soir sur réservation. .
Bourg Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 98 92 47
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English : Journée Médiévale
L’événement Journée Médiévale Hautefage-la-Tour a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée du Lot et Garonne