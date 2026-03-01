Journée mondiale de la poésie

Place Clemenceau Abbeville Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Écris ton poème ! Les poèmes réalisés par les enfants seront affichés dans le hall d’accueil de la bibliothèque de 10h à 11h30.

Jeux venez découvrir les poètes et leurs œuvres à travers divers moments ludiques de 10h à 11h30 et de 14h30 à 17h en accès libre.

Coin lecture autour d’un goûter un moment de convivialité et de découverte poétique des collections de la bibliothèque patrimoniale de 15h à 17h.

Écris ton poème ! Les poèmes réalisés par les enfants seront affichés dans le hall d’accueil de la bibliothèque de 10h à 11h30.

Jeux venez découvrir les poètes et leurs œuvres à travers divers moments ludiques de 10h à 11h30 et de 14h30 à 17h en accès libre.

Coin lecture autour d’un goûter un moment de convivialité et de découverte poétique des collections de la bibliothèque patrimoniale de 15h à 17h. .

Place Clemenceau Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 95 16

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English :

Write your poem! Children?s poems will be displayed in the library?s reception hall? from 10am to 11:30am.

Games: discover poets and their works through a variety of games? from 10am to 11:30am and from 2:30pm to 5pm? free access.

Snack and reading corner: a moment of conviviality and poetic discovery of the heritage library?s collections? from 3pm to 5pm.

L’événement Journée mondiale de la poésie Abbeville a été mis à jour le 2026-03-10 par OT DE LA BAIE DE SOMME