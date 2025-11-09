Journée mondiale des martinets: la faune du bâti: martinets, chauves-souris, moineaux et hirondelles, Médiathèque Chalucet, Toulon

Journée mondiale des martinets: la faune du bâti: martinets, chauves-souris, moineaux et hirondelles Samedi 6 juin, 15h00, 16h00 Médiathèque Chalucet Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:45:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:45:00+02:00

Co‑animée par Martinets d’ici et d’ailleurs et Les Ratepenades

Cette conférence propose trois focus de 15 minutes pour découvrir les espèces qui vivent et nichent dans nos bâtiments : martinets, chauves-souris, moineaux et hirondelles. Une exploration vivante et accessible de la biodiversité urbaine proposée à l’occasion de la Journée mondiale des martinets.

Médiathèque Chalucet 5 Rue Chalucet, 83000 Toulon, France Toulon 83000 Haute Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494368200 https://mediatheques.toulon.fr Située dans le nouveau quartier de la Créativité et de la Connaissance, la médiathèque Chalucet est construite sur une ancienne friche hospitalière au cœur de la ville. Elle a ouvert ses portes en janvier 2020.

Livres, bandes dessinées, revues, CD et DVD sont disponibles pour tous les publics et empruntables. Des espaces complètent cette offre : un Cinérama pour visionner des films, une salle d’autoformation équipée de 12 postes informatiques, une salle d’actualités pour lire la presse, une salle de jeux de société et une salle dédiée aux jeux vidéo. Venir en bus : Ligne 1 Arrêt Peri/Obs Ligne 8 Ligne 36A Ligne 36B Ligne 11B Bon à savoir si vous venez en voiture : le samedi, le parking Liberté offre 2h de stationnement gratuit de 8h à minuit.

Rendez-vous aux jardins

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