Informations pratiques

La journée mondiale des premiers secours est un événement annuel consacré à la sensibilisation et à l’apprentissage des gestes qui sauvent. Organisée chaque année en septembre, cette journée vise à promouvoir l’importance des premiers secours dans la prévention des accidents et la réduction des risques en cas d’urgence. Elle mobilise de nombreuses organisations humanitaires, de santé et de secours à travers le monde pour encourager la formation du grand public aux gestes de premiers secours.

La journée mondiale des premiers secours a été instaurée en 2000 par la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). Cette initiative s’inscrit dans la mission humanitaire de l’organisation, qui œuvre depuis sa création pour la diffusion des connaissances en matière de secours d’urgence. Depuis lors, cette journée est célébrée chaque année dans de nombreux pays, avec des activités pédagogiques et des campagnes de sensibilisation.

Programme

Initiations au massage cardiaque : Des ateliers d’apprentissage aux gestes essentiels de premiers secours, notamment en cas d’arrêt cardio-respiratoire, seront proposés gratuitement au public. Ces initiations permettront aux participants de découvrir la prise en charge de l’urgence cardiaque et de se familiariser avec l’utilisation des défibrillateurs automatisés externes.

Initiations à la prévention et aux premiers secours pour enfant : Sensibiliser dès le plus jeune âge constitue une étape essentielle dans la formation des futurs citoyens-sauveteurs. Cet atelier, destiné aux enfants de 3 à 10 ans, leur permettra d’acquérir des réflexes simples et utiles au quotidien, notamment en matière de prévention des risques domestiques et de premiers secours.

Visite d’un Véhicule de Premiers Secours à Personnes : Cette activité offrira au public, et particulièrement aux plus jeunes, l’opportunité de découvrir l’intérieur d’un véhicule de secours dans un cadre pédagogique et rassurant. Présentée par des secouristes passionnés, cette visite permettra de mieux comprendre le rôle du matériel embarqué et le fonctionnement des interventions de secours.

Stand d’information : Cet espace sera dédié à la présentation des différentes missions de la Croix-Rouge française ainsi qu’à l’engagement bénévole. Les participants pourront y découvrir l’ensemble des activités menées localement dans les domaines de la formation aux premiers secours, de l’urgence et du secourisme, de l’action sociale, de la santé mentale et de l’accompagnement des publics vulnérables.

Faisons ton bilan : Cette animation proposera aux participants de découvrir l’une des étapes essentielles d’une prise en charge secouriste : la réalisation du bilan. À travers une mise en situation immersive et pédagogique, le public pourra comprendre comment les secouristes recherchent les urgences vitales, évaluent l’état d’une victime et recueillent les informations nécessaires à une prise en charge adaptée.

Démonstrations : des démonstrations pédagogiques seront également proposées deux ou trois fois dans la journée afin de présenter différentes techniques utilisées lors des interventions de secours.

Les pompiers de Paris seront à nos côtés pour vous présenter leurs Véhicules de Secours et d’Assistance à Victimes et proposeront une présentation de leur matériel de Secours A Victimes complémentaire (gilet pare-lames, matériel Nucléaire, Radiologique, Chimique et Biologique lié au SAV…).

Des initiations aux gestes de premiers secours gratuites et près de chez vous !

Le samedi 12 septembre 2026

de 11h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T11:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00



https://www.croix-rouge.fr/dossiers/journee-mondiale-des-premiers-secours formez-vous.paris11@croix-rouge.fr



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