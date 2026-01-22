Journée Mondiale des Zones humides avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux Outines

Journée Mondiale des Zones humides avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

Date(s) :

2026-02-14

À Der Nature, Outines (51) Balade aux étangs et ciné-goûter Paysans sentinelles . De 14h 17h.Tout public

Balade aux étangs et ciné-goûter Paysans sentinelles . Venez découvrir l’importance des zones humides en zones agricoles avec la LPO Champagne-Ardenne. Au programme 14h30, petite balade du côté des étangs d’Outines ; 15h30, projection du film Paysans sentinelles , de Coraline Molinié. Au coeur du Marais breton, un groupe de paysans s’engage au quotidien pour la sauvegarde de la faune sauvage de leur région. Depuis 10 ans, ils font le pari que l’agriculture peut devenir le meilleur outil de protection de la vie sauvage. Ces ‘‘Paysans de nature’’ portent le message optimiste qu’une agriculture ‘‘joyeuse et humaine’’, où chaque être vivant a sa place, est possible. ; 16h30, débat et goûter.

Sur inscription.

Animation réalisée en partenariat Ramsar Etangs de la Champagne humide. .

Der Nature Outines 51290 Marne Grand Est

English : Journée Mondiale des Zones humides avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux

At Der Nature, Outines (51): Pond walk and Paysans sentinelles film-snack. From 2pm to 5pm.

