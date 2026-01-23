Journée Mondiale des Zones humides avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux Outines
Journée Mondiale des Zones humides avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux
Der Nature Outines Marne
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 16:30:00
2026-02-18
À Der Nature, Outines (51) Récré nature Mais où se cachent les grenouilles et les crapauds en hiver . De 14h 16h30.Tout public
Récré nature Mais où se cachent les grenouilles et les crapauds en hiver . Animation pour enfants accompagnés. Quand le froid arrive, les grenouilles et les crapauds disparaissent, découvrez où ils se réfugient et apprenez-en plus sur leurs cycles de vie.
Sur inscription.
Animation réalisée avec le soutien de l’Agence de l’eau Seine Normandie. .
Der Nature Outines 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47
English : Journée Mondiale des Zones humides avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux
At Der Nature, Outines (51): Nature playtime But where do frogs and toads hide in winter . From 2pm to 4:30pm.
