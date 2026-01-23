Journée Mondiale des Zones humides avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux Outines

Journée Mondiale des Zones humides avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

2026-02-18

À Der Nature, Outines (51) Récré nature Mais où se cachent les grenouilles et les crapauds en hiver . De 14h 16h30.Tout public

Récré nature Mais où se cachent les grenouilles et les crapauds en hiver . Animation pour enfants accompagnés. Quand le froid arrive, les grenouilles et les crapauds disparaissent, découvrez où ils se réfugient et apprenez-en plus sur leurs cycles de vie.

Sur inscription.

Animation réalisée avec le soutien de l’Agence de l’eau Seine Normandie. .

Der Nature Outines 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47

English : Journée Mondiale des Zones humides avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux

At Der Nature, Outines (51): Nature playtime But where do frogs and toads hide in winter . From 2pm to 4:30pm.

