Journée Mondiale du Cerf-volant Berck

Pas-de-Calais
Journée Mondiale du Cerf-volant sur la plage Berck Pas-de-Calais
Début : 2026-08-16
fin : 2025-08-16
2026-08-16
Célébrez le cerf-volant sous toutes ses formes ! Au programme ateliers de fabrication toute la journée, décoration dans le ciel et photo aérienne le matin. Une journée poétique les yeux tournés vers les nuages.
Samedi 16 août 10h à 18h Place de l'Entonnoir et Plage centre Gratuit .
sur la plage
Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com
