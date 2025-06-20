Journée Mondiale du Cerf-volant Berck

Pas-de-Calais

Journée Mondiale du Cerf-volant sur la plage Berck Pas-de-Calais

Début : 2026-08-16

2026-08-16

Célébrez le cerf-volant sous toutes ses formes ! Au programme ateliers de fabrication toute la journée, décoration dans le ciel et photo aérienne le matin. Une journée poétique les yeux tournés vers les nuages.

Samedi 16 août 10h à 18h Place de l’Entonnoir et Plage centre Gratuit .

sur la plage

Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com

