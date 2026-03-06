Ottrott

Journée mondiale du tricot

Route de Barr Ottrott Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

La section Tricot-Thé du Club de Loisirs et de Détente d’Ottrott vous invite à un après-midi convivial autour du tricot ateliers tricot/crochet, transformation de la toison, exposants de laine, vente d’ouvrages, défilé, tombola. Venez échanger et partager le plaisir du tricot en toute convivialité !

La section Tricot-Thé du Club de Loisirs et de Détente d’Ottrott vous invite à une après-midi conviviale autour du tricot transformation de la toison à la pelote, atelier tricot/crochet, … Rejoignez-les avec ou sans vos travaux d’aiguilles. Papotage, échange, partager le plaisir du tricot/crochet en toute convivialité…

Exposants de laine, vente d’ouvrages, défilé de mode, tombola, restauration et buvette seront également au rendez-vous. .

Route de Barr Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 08 98 91 arttricot@cldo.org

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English :

The Tricot-Thé section of the Club de Loisirs et de Détente d’Ottrott invites you to a convivial afternoon of knitting: knitting/crochet workshops, fleece processing, wool exhibitors, sale of works, fashion show, tombola. Come and share the pleasure of knitting in a convivial atmosphere!

L’événement Journée mondiale du tricot Ottrott a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile