Journée mondiales des sourds 2026 Place du Bouffay Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 10:30 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Au programme de cette journée organisée par la Maison des sourds René Dunan• 10h30 : Ouverture des stands place du BouffayÀ destination des associations partenaires de cette Journée. Ventes de boissons, de gâteaux, de livres, de matériels adaptés aux personnes sourdes…• De 14h à 15h30 : Marche Turquoise dans le centre-ville• De 16h à 18h : Mini-conférence et animations place du BouffayInterprétation en français et/ou en langue des signes assurée par des interprètes bénévoles• 16h : Pièce de théâtre accessible sourds et entendants avec l’IVT (International Visual Theatre)

Place du Bouffay Centre-ville Nantes 44000

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