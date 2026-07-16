Journée multi-randonnées Salle socioculturelle Couleuvre
dimanche 2 août 2026 · Salle socioculturelle · Couleuvre
Informations pratiques
Couleuvre
Journée multi-randonnées
Salle socioculturelle Rue Jules Ferry Couleuvre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Grande journée multi-randonnées organisée par l’association Sport Nature Terroir de Couleuvre le 2 août dès 8h. Au programme sport, nature, terroir et convivialité !
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Salle socioculturelle Rue Jules Ferry Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 95 33 26
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English :
A big day of multiple hikes organized by the Sport Nature Terroir de Couleuvre association on August 2, starting at 8 a.m. On the agenda: sports, nature, local culture, and a friendly atmosphere!
L’événement Journée multi-randonnées Couleuvre a été mis à jour le 2026-07-16 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Couleuvre (Allier)
- Lecture au Musée Couleuvre 9 août 2026