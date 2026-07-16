Journée multi-randonnées Salle socioculturelle Couleuvre

Informations pratiques

Couleuvre

Journée multi-randonnées

Salle socioculturelle Rue Jules Ferry Couleuvre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Grande journée multi-randonnées organisée par l’association Sport Nature Terroir de Couleuvre le 2 août dès 8h. Au programme sport, nature, terroir et convivialité !

.

Salle socioculturelle Rue Jules Ferry Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 95 33 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A big day of multiple hikes organized by the Sport Nature Terroir de Couleuvre association on August 2, starting at 8 a.m. On the agenda: sports, nature, local culture, and a friendly atmosphere!

L’événement Journée multi-randonnées Couleuvre a été mis à jour le 2026-07-16 par Montluçon Tourisme