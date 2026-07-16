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AGENDA · Couleuvre

Journée multi-randonnées Salle socioculturelle Couleuvre

dimanche 2 août 2026 · Salle socioculturelle · Couleuvre

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Salle socioculturelle
Adresse
Rue Jules Ferry
Ville
03320 Couleuvre
Département
Allier
Tarif

Couleuvre

Journée multi-randonnées

Salle socioculturelle Rue Jules Ferry Couleuvre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Grande journée multi-randonnées organisée par l’association Sport Nature Terroir de Couleuvre le 2 août dès 8h. Au programme sport, nature, terroir et convivialité !
  .

Salle socioculturelle Rue Jules Ferry Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 95 33 26 

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English :

A big day of multiple hikes organized by the Sport Nature Terroir de Couleuvre association on August 2, starting at 8 a.m. On the agenda: sports, nature, local culture, and a friendly atmosphere!

L’événement Journée multi-randonnées Couleuvre a été mis à jour le 2026-07-16 par Montluçon Tourisme

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