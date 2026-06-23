Couleuvre

Lecture au Musée

Musée de la Porcelaine Couleuvre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Découvrez la vie et le travail des porcelainiers d’autrefois lors d’une soirée lecture et pique-nique au Musée de la Porcelaine de Couleuvre, autour du livre témoignage de Suzanne Lavisse-Serre.

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Musée de la Porcelaine Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Discover the lives and work of porcelain makers of yesteryear during an evening of readings and a picnic at the Couleuvre Porcelain Museum, centered around Suzanne Lavisse-Serre’s memoir.

L’événement Lecture au Musée Couleuvre a été mis à jour le 2026-06-23 par Montluçon Tourisme