Journée Multisports Égleny
Journée Multisports Égleny vendredi 1 mai 2026.
Égleny
Journée Multisports
Mille-Club d’Égleny Égleny Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
L’association CLAS de Beauvoir et le Comité des Fêtes d’Égleny vous donnent rendez-vous au Mille-Club d’Égleny pour une journée multisports.
programme de la journée:
9h30:randonnées pédestres départs mille-club (9 km et 12 km) en-cas a mi-parcours
9h30: rando vélo (electrique/vtt) inscription auprès de raymond
A Egleny: verre de l’amitié puis repas tiré du sac.
14h00: tournoi de pétanque molkky jeux de société (apportez vos jeux…). en-cas randonnée et apéritif offerts par l’association clas. .
Mille-Club d’Égleny Égleny 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 25 96 49 raymond.aubriet@icloud.com
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English : Journée Multisports
L’événement Journée Multisports Égleny a été mis à jour le 2026-04-25 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !