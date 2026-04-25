Égleny

Journée Multisports

Mille-Club d’Égleny Égleny Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

L’association CLAS de Beauvoir et le Comité des Fêtes d’Égleny vous donnent rendez-vous au Mille-Club d’Égleny pour une journée multisports.

programme de la journée:

9h30:randonnées pédestres départs mille-club (9 km et 12 km) en-cas a mi-parcours

9h30: rando vélo (electrique/vtt) inscription auprès de raymond

A Egleny: verre de l’amitié puis repas tiré du sac.

14h00: tournoi de pétanque molkky jeux de société (apportez vos jeux…). en-cas randonnée et apéritif offerts par l’association clas. .

Mille-Club d’Égleny Égleny 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 25 96 49 raymond.aubriet@icloud.com

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English : Journée Multisports

L’événement Journée Multisports Égleny a été mis à jour le 2026-04-25 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !