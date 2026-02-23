Journée nationale de la commémoration de la victoire du 8 mai Rue du Vieux Clocher Saint-Briac-sur-Mer
Journée nationale de la commémoration de la victoire du 8 mai
Rue du Vieux Clocher Monument aux Morts Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Début : 2026-05-08 11:30:00
fin : 2026-05-08
2026-05-08
La Municipalité et l’association des Anciens Combattants vous invitent à participer à la journée nationale de commémoration de la Victoire de 1945. Ensemble, rendons hommage à ceux qui ont combattu pour notre liberté et partageons un moment de mémoire et de solidarité. .
Rue du Vieux Clocher Monument aux Morts Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne
