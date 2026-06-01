Puisserguier

JOURNEE NATIONALE DE L’ARCHÉOLOGIE

Puisserguier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

En parcourant le centre ancien du village autour de l’église et du château les bénévoles vous feront découvrir la riche histoire du village depuis les premiers seigneurs en 1083 jusqu’en 1789. La visite se terminera dans les salles du château avec la présentation du plafond peint de la maison du Viguier.

En parcourant le centre ancien du village autour de l’église et du château les bénévoles vous feront découvrir la riche histoire du village depuis les premiers seigneurs en 1083 jusqu’en 1789. La visite se terminera dans les salles du château avec la présentation du plafond peint de la maison du Viguier.

Départ devant le Château à 14h15 .

Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 6 62 14 70 96

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English :

Taking a tour of the old village center around the church and château, volunteers will help you discover the village’s rich history, from the first lords in 1083 to 1789. The tour ends in the castle rooms with a presentation of the painted ceiling of the Maison du Viguier.

L’événement JOURNEE NATIONALE DE L’ARCHÉOLOGIE Puisserguier a été mis à jour le 2026-06-05 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN