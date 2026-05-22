Puisserguier

LES JARDINS PARTAGÉS EN FÊTE

Chemin de Mallemort Puisserguier Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Imaginez… Le soleil qui décline doucement, l’odeur des grillades qui chatouille les narines et le son des rires entre amis. C’est l’esprit de notre grande fête annuelle aux Jardins Partagés de Puisserguier !

Imaginez… Le soleil qui décline doucement, l’odeur des grillades qui chatouille les narines et le son des rires entre amis. C’est l’esprit de notre grande fête annuelle aux Jardins Partagés de Puisserguier !

Au programme de votre soirée

Ambiance festive On se laisse porter par le rythme de DJ Guy pour une soirée animée sous les étoiles !

Côté régalade Le Menu Complet à 15 € Taboulé, Macaronade, Fromage, Tarte aux pommes + un verre de vin ou une petite bouteille d’eau inclus !

Pour les petites faims Grillades (saucisses, merguez) à 5 €.

Buvette sur place Bières, vins locaux et softs pour prolonger la détente.

Marché local Venez flâner à la rencontre de nos producteurs locaux et artisans pour découvrir leur savoir-faire et leurs pépites !

Tentez votre chance Une grande Tombola est organisée (2 € le ticket). Qui sait, la chance vous sourira peut-être entre deux pas de danse ?

Venez en famille, avec vos voisins ou vos amis pour célébrer ensemble le partage, la nature et la convivialité. On a hâte de fêter ça avec vous ! .

Chemin de Mallemort Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 6 85 02 48 54

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English :

Just imagine? The sun slowly declining, the smell of grilled meats tickling your nostrils and the sound of laughter among friends. That?s the spirit of our annual party at Puisserguier?s Jardins Partagés!

L’événement LES JARDINS PARTAGÉS EN FÊTE Puisserguier a été mis à jour le 2026-05-22 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN