Puisserguier

I MOMENTI DEUX VIOLONS ET ORGUE

Puisserguier Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Les Amis de l’Orgue de Puisserguier vous proposent un concert violons et orgue par le duo I Momenti composé de Bertrand Mahieu et Françoise Duffaud, violonistes classiques et baroques, et Christopher Hainsworth, organiste.

Les Amis de l’Orgue de Puisserguier vous proposent un concert violons et orgue par le duo I Momenti composé de Bertrand Mahieu et Françoise Duffaud, violonistes classiques et baroques, et Christopher Hainsworth, organiste.

A l’orgue, Christopher Hainsworth, soliste, chambriste et accompagnateur (orgue, clavecin, pianoforte) est titulaire de l’orgue de la cathédrale de Beziers depuis 2005. Françoise Duffaud, violoniste baroque, collabore depuis 25 ans avec les grands ensembles français et a fondé Les Violons de Thau . Bertrand Mahieu, violoniste soliste, travaille avec des compositeurs contemporains et mène régulièrement des projets en musique de chambre.

Voici un très beau duo où les violons s’accompagnent à tour de rôle, se rejoignent au son de l’orgue, nous offrant une agréable plongée musicale. .

Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 6 83 48 69 88

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English :

The Friends of the Puisserguier Organ present a violin and organ concert by the I Momenti duo, comprising Bertrand Mahieu and Françoise Duffaud, classical and baroque violinists, and Christopher Hainsworth, organist.

L’événement I MOMENTI DEUX VIOLONS ET ORGUE Puisserguier a été mis à jour le 2026-05-07 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN