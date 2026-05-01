ATELIER SCRAPBOOKING Puisserguier
ATELIER SCRAPBOOKING Puisserguier mercredi 13 mai 2026.
Puisserguier
ATELIER SCRAPBOOKING
Rue Georges Pujol Puisserguier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Atelier Scrapbooking spécial Fête des mères de 10h à 12h
Places limitées
inscription obligatoire
tarif 5 euros
Atelier scrapbooking spécial fête des mères
un joli souvenir pour la plus belle des mamans ! .
Rue Georges Pujol Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 93 80 85
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English :
Special Mother’s Day Scrapbooking workshop from 10 a.m. to 12 p.m
Limited places
registration required
price: 5 euros
L’événement ATELIER SCRAPBOOKING Puisserguier a été mis à jour le 2026-05-06 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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