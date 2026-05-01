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ATELIER SCRAPBOOKING Puisserguier

ATELIER SCRAPBOOKING Puisserguier mercredi 13 mai 2026.

Adresse : Rue Georges Pujol

Ville : 34620 Puisserguier

Département : Hérault

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Tarif :

Puisserguier

ATELIER SCRAPBOOKING

Rue Georges Pujol Puisserguier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Atelier Scrapbooking spécial Fête des mères de 10h à 12h
Places limitées
inscription obligatoire
tarif 5 euros
Atelier scrapbooking spécial fête des mères
un joli souvenir pour la plus belle des mamans !   .

Rue Georges Pujol Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 93 80 85 

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English :

Special Mother’s Day Scrapbooking workshop from 10 a.m. to 12 p.m
Limited places
registration required
price: 5 euros

L’événement ATELIER SCRAPBOOKING Puisserguier a été mis à jour le 2026-05-06 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

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