SOIRÉE FESTIVE À LA MJC VIN ET PATRIMOINE Puisserguier
SOIRÉE FESTIVE À LA MJC VIN ET PATRIMOINE Puisserguier vendredi 5 juin 2026.
Puisserguier
SOIRÉE FESTIVE À LA MJC VIN ET PATRIMOINE
Rue Georges Pujol Puisserguier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Pendant les vacances d’hiver, la MJC de Puisserguier propose des stages de découverte autour de différentes thématiques pour les enfants de 6 à 12 ans.
Au programme
• Danses sévillanes envoûtantes
• Show de hip-hop plein d’énergie
Moment traditionnel
Chapitre de la confrérie des chevaliers vignerons de Saint Christophe
Dégustation et Vente de Vins par les Vignerons Producteurs
5€ le verre (3 dégustations aux choix offertes)
Côté gourmand
• La Flam’mobile
• Doje Eat
Ambiance musicale
Le duo Level vous fera vibrer toute la soirée !
Venez partager un moment festif, entre amis ou en famille !
Parvis de la MJC
On vous attend nombreux ! .
Rue Georges Pujol Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 93 80 85
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English :
During the winter vacations, the MJC of Puisserguier offers discovery courses around different themes for children from 6 to 12 years old.
L’événement SOIRÉE FESTIVE À LA MJC VIN ET PATRIMOINE Puisserguier a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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