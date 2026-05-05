Puisserguier

SOIRÉE FESTIVE À LA MJC VIN ET PATRIMOINE

Rue Georges Pujol Puisserguier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Pendant les vacances d’hiver, la MJC de Puisserguier propose des stages de découverte autour de différentes thématiques pour les enfants de 6 à 12 ans.

Au programme

• Danses sévillanes envoûtantes

• Show de hip-hop plein d’énergie

Moment traditionnel

Chapitre de la confrérie des chevaliers vignerons de Saint Christophe

Dégustation et Vente de Vins par les Vignerons Producteurs

5€ le verre (3 dégustations aux choix offertes)

Côté gourmand

• La Flam’mobile

• Doje Eat

Ambiance musicale

Le duo Level vous fera vibrer toute la soirée !

Venez partager un moment festif, entre amis ou en famille !

Parvis de la MJC

On vous attend nombreux ! .

Rue Georges Pujol Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 93 80 85

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English :

During the winter vacations, the MJC of Puisserguier offers discovery courses around different themes for children from 6 to 12 years old.

L’événement SOIRÉE FESTIVE À LA MJC VIN ET PATRIMOINE Puisserguier a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN