Journée nationale du don d’organe Randonnée avec FRANCE ADOT 72 Aigné
Journée nationale du don d’organe Randonnée avec FRANCE ADOT 72 Aigné dimanche 28 juin 2026.
Aigné
Journée nationale du don d’organe Randonnée avec FRANCE ADOT 72
Salle Tickenham Aigné Sarthe
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Dimanche 28 juin 2026 à Aigné
RDV Salle Tickenham à partir de 9h
Départ de l’animation Trail de 10km à 10h
Départ des randonnées de 5 ou 8,5km à 14h
Participation 3€ par personne
Restauration sur place par l’association Zaza Vezo
Inscription sur place
ou 06.52.29.61.93 06.77.56.42.14 .
Salle Tickenham Aigné 72650 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Journée nationale du don d’organe Randonnée avec FRANCE ADOT 72 Aigné a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Le Mans
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