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Journée nationale du don d’organe Randonnée avec FRANCE ADOT 72 Aigné

Journée nationale du don d’organe Randonnée avec FRANCE ADOT 72 Aigné dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Salle Tickenham

Ville : 72650 Aigné

Département : Sarthe

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 3 3

Aigné

Journée nationale du don d’organe Randonnée avec FRANCE ADOT 72

Salle Tickenham Aigné Sarthe

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Dimanche 28 juin 2026 à Aigné
RDV Salle Tickenham à partir de 9h
Départ de l’animation Trail de 10km à 10h
Départ des randonnées de 5 ou 8,5km à 14h
Participation 3€ par personne
Restauration sur place par l’association Zaza Vezo
Inscription sur place
ou 06.52.29.61.93 06.77.56.42.14   .

Salle Tickenham Aigné 72650 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Journée nationale du don d’organe Randonnée avec FRANCE ADOT 72 Aigné a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Le Mans

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