Aigné

Journée nationale du don d’organe Randonnée avec FRANCE ADOT 72

Salle Tickenham Aigné Sarthe

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Dimanche 28 juin 2026 à Aigné

RDV Salle Tickenham à partir de 9h

Départ de l’animation Trail de 10km à 10h

Départ des randonnées de 5 ou 8,5km à 14h

Participation 3€ par personne

Restauration sur place par l’association Zaza Vezo

Inscription sur place

ou 06.52.29.61.93 06.77.56.42.14 .

Salle Tickenham Aigné 72650 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Journée nationale du don d’organe Randonnée avec FRANCE ADOT 72 Aigné a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Le Mans