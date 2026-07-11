Journée nationale en mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux Justes de France face au Monument des Déportés Royan
dimanche 19 juillet 2026 · face au Monument des Déportés · Royan
Informations pratiques
Royan
Journée nationale en mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux Justes de France
face au Monument des Déportés Square du 8 mai 1945 Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
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face au Monument des Déportés Square du 8 mai 1945 Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 56
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English :
L’événement Journée nationale en mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux Justes de France Royan a été mis à jour le 2026-06-03 par Mairie de Royan
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