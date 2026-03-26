Journée nature et botanique prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure

Journée nature et botanique prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure samedi 25 avril 2026.

Journée nature et botanique

prieuré de Charrière Prieuré de Charrière, 1125 route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 19:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Journée plein air gratuite* pour tout public ! Balade avec ethnobotanique, marché aux plantes, vide jardin,restauration rapide, buvette, animation enfants.
15h conférence idées reçues sur les arbres .
18 h oenotourisme* Apprécions les vins .
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prieuré de Charrière Prieuré de Charrière, 1125 route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 51 72 11  patrimoinecastelneuvois26@gmail.com

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English :

Free* open-air day for all! Ethnobotanical walk, plant market, garden sale, fast food, refreshments, children’s entertainment.
3 p.m. lecture: Received ideas about trees .
6 pm wine tourism* Apprécions les vins .

L’événement Journée nature et botanique Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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