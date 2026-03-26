Journée nature et botanique prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure

Journée nature et botanique

prieuré de Charrière Prieuré de Charrière, 1125 route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 19:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Journée plein air gratuite* pour tout public ! Balade avec ethnobotanique, marché aux plantes, vide jardin,restauration rapide, buvette, animation enfants.

15h conférence idées reçues sur les arbres .

18 h oenotourisme* Apprécions les vins .

.

prieuré de Charrière Prieuré de Charrière, 1125 route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 51 72 11 patrimoinecastelneuvois26@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free* open-air day for all! Ethnobotanical walk, plant market, garden sale, fast food, refreshments, children’s entertainment.

3 p.m. lecture: Received ideas about trees .

6 pm wine tourism* Apprécions les vins .

L’événement Journée nature et botanique Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche