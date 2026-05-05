journée occitane et bal, Mjc De Saïx, saîx (81), Saïx

journée occitane et bal Samedi 30 mai, 16h30 Mjc De Saïx, saîx (81) Tarn

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T16:30:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T16:30:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Retenez cette date : Samedi 30 Mai 2026

La MJC de SAÏX au diapason occitan

16h30 concert en l’église de Saïx avec les chorales

La Vocö

Cant’azalais

La clé de Saïx

18h déambulation de l’église à la MJC avec le groupe Les Pétassous

Démonstration de danses

20h Bal trad avec KITCHàCLAOU

Possibilité d…

source: journée occitane et bal – AgendaTrad

Mjc De Saïx, saîx (81) Mjc De Saïx, 81710 saîx, France Saïx 81710 Tarn Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-05/journee-occitane-et-bal.kstggqyt »}]

avec KITCH à CLAOU baltrad balfolk