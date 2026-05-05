journée occitane et bal, Mjc De Saïx, saîx (81), Saïx
journée occitane et bal, Mjc De Saïx, saîx (81), Saïx samedi 30 mai 2026.
journée occitane et bal Samedi 30 mai, 16h30 Mjc De Saïx, saîx (81) Tarn
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T16:30:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T16:30:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00
Retenez cette date : Samedi 30 Mai 2026
La MJC de SAÏX au diapason occitan
16h30 concert en l’église de Saïx avec les chorales
La Vocö
Cant’azalais
La clé de Saïx
18h déambulation de l’église à la MJC avec le groupe Les Pétassous
Démonstration de danses
20h Bal trad avec KITCHàCLAOU
Possibilité d…
source: journée occitane et bal – AgendaTrad
Mjc De Saïx, saîx (81) Mjc De Saïx, 81710 saîx, France Saïx 81710 Tarn Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-05/journee-occitane-et-bal.kstggqyt »}]
avec KITCH à CLAOU baltrad balfolk