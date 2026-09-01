Informations pratiques

Lesgor

Journée patrimoine 2026 Visite de l’église de Lesgor

Lesgor Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’église fortifiée de Lesgor lors des Journées du Patrimoine 2026 !

Visites guidées samedi et dimanche à 11h, 14h30 et 16h.

Un voyage captivant dans le passé !

Découvrez l’église fortifiée de Lesgor lors des Journées du Patrimoine 2026 !

Visites guidées samedi et dimanche à 11h, 14h30 et 16h.

Un voyage captivant dans le passé ! .

Lesgor 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 58 45 08

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English : Journée patrimoine 2026 Visite de l’église de Lesgor

Discover the fortified church of Lesgor during Heritage Days 2026!

Guided tours on Saturday and Sunday at 11 a.m., 2:30 p.m., and 4 p.m.

A captivating journey into the past!

L’événement Journée patrimoine 2026 Visite de l’église de Lesgor Lesgor a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Tartas