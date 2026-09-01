Journée patrimoine 2026 Visite de l’église de Lesgor Lesgor
samedi 19 septembre 2026 · Lesgor
Informations pratiques
Lesgor
Journée patrimoine 2026 Visite de l’église de Lesgor
Lesgor Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez l’église fortifiée de Lesgor lors des Journées du Patrimoine 2026 !
Visites guidées samedi et dimanche à 11h, 14h30 et 16h.
Un voyage captivant dans le passé !
Découvrez l’église fortifiée de Lesgor lors des Journées du Patrimoine 2026 !
Visites guidées samedi et dimanche à 11h, 14h30 et 16h.
Un voyage captivant dans le passé ! .
Lesgor 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 58 45 08
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English : Journée patrimoine 2026 Visite de l’église de Lesgor
Discover the fortified church of Lesgor during Heritage Days 2026!
Guided tours on Saturday and Sunday at 11 a.m., 2:30 p.m., and 4 p.m.
A captivating journey into the past!
L’événement Journée patrimoine 2026 Visite de l’église de Lesgor Lesgor a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Tartas
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