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Journée patrimoine 2026 Visite de l’église de Lesgor Lesgor

samedi 19 septembre 2026 · Lesgor

Journée patrimoine 2026 Visite de l’église de Lesgor Lesgor

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Ville
40400 Lesgor
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Lesgor

Journée patrimoine 2026 Visite de l’église de Lesgor

Lesgor Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez l’église fortifiée de Lesgor lors des Journées du Patrimoine 2026 !

Visites guidées samedi et dimanche à 11h, 14h30 et 16h.

Un voyage captivant dans le passé !
Découvrez l’église fortifiée de Lesgor lors des Journées du Patrimoine 2026 !

Visites guidées samedi et dimanche à 11h, 14h30 et 16h.

Un voyage captivant dans le passé !   .

Lesgor 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 58 45 08 

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English : Journée patrimoine 2026 Visite de l’église de Lesgor

Discover the fortified church of Lesgor during Heritage Days 2026!

Guided tours on Saturday and Sunday at 11 a.m., 2:30 p.m., and 4 p.m.

A captivating journey into the past!

L’événement Journée patrimoine 2026 Visite de l’église de Lesgor Lesgor a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Tartas

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