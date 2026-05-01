Surin

Journée pêche à la truite

Etang de la Cotelière Surin Deux-Sèvres

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 11:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Journée pêche à la truite.

Organisée par l’association des chasseurs de la commune de Surin. .

Etang de la Cotelière Surin 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 52 75 23

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English : Journée pêche à la truite

L’événement Journée pêche à la truite Surin a été mis à jour le 2026-05-07 par CC Val de Gâtine