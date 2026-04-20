Journée pêche de clôture Dahlenheim
Journée pêche de clôture Dahlenheim dimanche 20 septembre 2026.
Dahlenheim
Journée pêche de clôture
rue du stade Dahlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Journée pêche de clôture. Au menu civet de sanglier, spaetzle et dessert. .
rue du stade Dahlenheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 65 70
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English :
L’événement Journée pêche de clôture Dahlenheim a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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