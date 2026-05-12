Dahlenheim

Marché de noël

rue du stade Dahlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-20

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-20

Retrouvez le traditionnel marché de noël vendredi 20 et samedi 21 novembre. 0 .

rue du stade Dahlenheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 65 70

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English :

L’événement Marché de noël Dahlenheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble