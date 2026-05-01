Journée pétanque Parking de la mairie Authieux-Ratiéville

Authieux-Ratiéville

Journée pétanque

Parking de la mairie 379 Rue de l’École Authieux-Ratiéville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Rendez-vous le 16 mai pour une journée pétanque !

De 10h à 18h venez vous affronter dans la bonne humeur !

Pique-nique participatif.

Réservation obligatoire jusqu’au dimanche 10 mai .

Parking de la mairie 379 Rue de l’École Authieux-Ratiéville 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 07 07 66 69 apar-76690@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée pétanque

L’événement Journée pétanque Authieux-Ratiéville a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin