Journée pétanque Parking de la mairie Authieux-Ratiéville
Journée pétanque Parking de la mairie Authieux-Ratiéville samedi 16 mai 2026.
Authieux-Ratiéville
Journée pétanque
Parking de la mairie 379 Rue de l’École Authieux-Ratiéville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Rendez-vous le 16 mai pour une journée pétanque !
De 10h à 18h venez vous affronter dans la bonne humeur !
Pique-nique participatif.
Réservation obligatoire jusqu’au dimanche 10 mai .
Parking de la mairie 379 Rue de l’École Authieux-Ratiéville 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 07 07 66 69 apar-76690@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée pétanque
L’événement Journée pétanque Authieux-Ratiéville a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin