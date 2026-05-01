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Journée pétanque Parking de la mairie Authieux-Ratiéville

Journée pétanque Parking de la mairie Authieux-Ratiéville samedi 16 mai 2026.

Lieu : Parking de la mairie

Adresse : 379 Rue de l'École

Ville : 76690 Authieux-Ratiéville

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Authieux-Ratiéville

Journée pétanque

Parking de la mairie 379 Rue de l’École Authieux-Ratiéville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Rendez-vous le 16 mai pour une journée pétanque !
De 10h à 18h venez vous affronter dans la bonne humeur !
Pique-nique participatif.
Réservation obligatoire jusqu’au dimanche 10 mai   .

Parking de la mairie 379 Rue de l’École Authieux-Ratiéville 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 07 07 66 69  apar-76690@laposte.net

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English : Journée pétanque

L’événement Journée pétanque Authieux-Ratiéville a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

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