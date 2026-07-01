Journée pétanque Mélecey
samedi 18 juillet 2026 · Mélecey
Informations pratiques
Mélecey
Journée pétanque
Terrain de pétanque Mélecey Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
L’association les Enfants de la Motte vous propose une journée pétanque avec pleins d’animations pour tous, ainsi que restauration et buvette. Inscription obligatoire avant le 10 juillet .
Terrain de pétanque Mélecey 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 58 56 20
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English : Journée pétanque
L’événement Journée pétanque Mélecey a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL