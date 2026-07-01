Informations pratiques

Mélecey

Journée pétanque

Terrain de pétanque Mélecey Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

L’association les Enfants de la Motte vous propose une journée pétanque avec pleins d’animations pour tous, ainsi que restauration et buvette. Inscription obligatoire avant le 10 juillet .

Terrain de pétanque Mélecey 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 58 56 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée pétanque

L’événement Journée pétanque Mélecey a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL