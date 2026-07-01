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AGENDA · Mélecey

Journée pétanque Mélecey

samedi 18 juillet 2026 · Mélecey

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Terrain de pétanque
Ville
70110 Mélecey
Département
Haute-Saône
Tarif
15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mélecey

Journée pétanque

Terrain de pétanque Mélecey Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

L’association les Enfants de la Motte vous propose une journée pétanque avec pleins d’animations pour tous, ainsi que restauration et buvette. Inscription obligatoire avant le 10 juillet   .

Terrain de pétanque Mélecey 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 58 56 20 

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English : Journée pétanque

L’événement Journée pétanque Mélecey a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL