Journée Pigment Emma Pauline Art Honfleur

Informations pratiques

Honfleur

Journée Pigment

Emma Pauline Art 34 Rue Notre Dame Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:00:00

fin : 2026-08-07 16:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-11 2026-08-28 2026-09-11

Couleurs, pigments, terre, rencontres et créativité vivez une expérience artistique authentique au cœur de Honfleur et laissez votre imagination prendre forme. Une journée pour créer, expérimenter et repartir avec des souvenirs uniques !

Une parenthèse créative entre couleur, matière et inspiration au cœur du quartier des artistes de Honfleur.

Offrez-vous une journée hors du temps et laissez parler votre créativité lors d’une expérience artistique unique à Honfleur.

Dans le charmant quartier Saint-Léonard, deux artistes passionnées, Emma Pauline, peintre, et Marie Charpentier, céramiste plasticienne, vous ouvrent les portes de leurs ateliers pour une immersion sensorielle et créative autour d’un thème commun le pigment.

Entre exploration des couleurs et travail de la terre, cette journée est une invitation à ralentir, expérimenter, créer et se reconnecter à son imagination dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.

Aucune expérience artistique n’est nécessaire seule votre curiosité compte.

• Matinée créative l’univers de la couleur Atelier Emma Pauline

Plongez dans l’univers coloré et inspirant d’Emma Pauline.

Dans une atmosphère propice à la détente et au lâcher-prise, vous découvrirez le travail des pigments et expérimenterez librement les couleurs, les matières et les sensations qu’elles inspirent.

Guidé(e) avec douceur et bienveillance, vous apprendrez à écouter votre créativité, à explorer vos émotions et à créer sans contrainte ni jugement.

Un véritable moment de liberté artistique pour retrouver le plaisir de créer simplement.

• Pause déjeuner dans le quartier Saint-Léonard

Profitez de votre pause pour découvrir l’ambiance conviviale du quartier et ses bonnes adresses

Version pique-nique

– Le Jardin du Tripot

– Une tarte salée du Charme d’Antan

– Un délicieux bo bun de Côté Asie

Pour un moment gourmand autour d’un verre

– Chez DD

– Sissi & Voltaire

– À la Source

Pour déjeuner à table

– L’Endroit

– Le Lab

• Après-midi créative l’univers de la terre Atelier La Faïencerie

Après avoir exploré la couleur, place à la matière.

Dans son atelier lumineux et végétalisé, Marie Charpentier vous invite à découvrir l’univers fascinant de la faïence.

Vous réaliserez votre propre création en céramique, façonnée à la main selon les techniques du modelage. Vous personnaliserez ensuite votre pièce grâce à des décors en relief et à l’application d’engobes colorés, subtil mélange de terre et de pigments.

Une expérience sensorielle et créative qui vous permettra de repartir avec une œuvre unique, reflet de votre imagination.

Les deux ateliers et les suggestions de restauration sont situés à quelques minutes à pied de l’église Saint-Léonard.

Votre création en céramique sera cuite deux fois à plus de 1 040°C afin de garantir sa solidité et sa finition. Elle pourra être récupérée ultérieurement à l’atelier ou expédiée sous certaines conditions.

Une journée pour créer, expérimenter et repartir avec des souvenirs uniques

Couleurs, pigments, terre, rencontres et créativité vivez une expérience artistique authentique au cœur de Honfleur et laissez votre imagination prendre forme. .

Emma Pauline Art 34 Rue Notre Dame Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 30 contact@ot-honfleur.fr

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English : Journée Pigment

Colours, pigments, clay, new encounters and creativity: enjoy an authentic artistic experience in the heart of Honfleur and let your imagination run wild. A day to create, experiment and take home some unique memories!

L’événement Journée Pigment Honfleur a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Honfleur-Beuzeville