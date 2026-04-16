Journée Porte Ouverte de la Fédération Française Aéronautique Chemin du Crêt, 38420 Le Versoud Le Versoud

Le Versoud

Journée Porte Ouverte de la Fédération Française Aéronautique

Chemin du Crêt, 38420 Le Versoud Aéroclub du Dauphiné Le Versoud Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Ouverture des portes de l’Aéroclub du Dauphiné avec une exposition d’avions et possibilité de monter dans les cockpits (photos, explications), vente de baptêmes et goodies à tarifs réduits. Mise en place d’un simulateur de vol gratuit.

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Chemin du Crêt, 38420 Le Versoud Aéroclub du Dauphiné Le Versoud 38420 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 77 28 46 accueil@acd38.fr

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English :

Opening of the doors of the Aéroclub du Dauphiné with a display of aircraft and the opportunity to climb into cockpits (photos, explanations), sale of first flights and goodies at reduced rates. Free flight simulator.

L’événement Journée Porte Ouverte de la Fédération Française Aéronautique Le Versoud a été mis à jour le 2026-04-16 par Communauté de Communes Le Grésivaudan