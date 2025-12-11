Journée Porte ouverte Distillerie Les Sens en Herbe La courtade Viscomtat

Viscomtat

Journée Porte ouverte Distillerie Les Sens en Herbe

La courtade Distillerie Les Sens en Herbe Viscomtat Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:00:00

fin : 2026-05-06 17:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Bienvenus à la Ferme Les Sens en Herbe! Gaétan et Nais, Paysans et distillateurs vous ferons partager leur activité: culture et cueillette de plantes médicinales, démonstration d’une distillation pour l’obtention d’huile essentielle et d’ eau florale.

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La courtade Distillerie Les Sens en Herbe Viscomtat 63250 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 28 12 85 lessensenherbe@ecomail.fr

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English :

Welcome to Les Sens en Herbe Farm! Gaétan and Nais, farmers and distillers, will share their work with you: growing and gathering medicinal plants, demonstrating distillation to obtain essential oils and floral waters.

L’événement Journée Porte ouverte Distillerie Les Sens en Herbe Viscomtat a été mis à jour le 2025-12-11 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez