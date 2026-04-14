Journée porte ouverte du Lycée Nord Caraïbe : A la découverte des métiers de l’Hôtellerie-restauration, Lycée Polyvalent du Nord Caraïbe – Bellefontaine, Bellefontaine

Journée porte ouverte du Lycée Nord Caraïbe : A la découverte des métiers de l’Hôtellerie-restauration Jeudi 23 avril, 08h00 Lycée Polyvalent du Nord Caraïbe – Bellefontaine Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T21:00:00+02:00

Au programme :

* Conférence et témoignages de professionnels

* Présentation des filières et des parcours proposés

* Visites des plateaux techniques

* Ateliers immersifs pour découvrir les métiers

* Rencontre avec des professionnels (Jobdating)

Que vous soyez demandeur d’emplois ou en recherche d’orientation, cette journée sera l’occasion idéale pour poser vos questions sur les métiers de Hotellerie-Restauration et vous projeter dans ce secteur !

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Le Lycée polyvalent Nord Caraïbe vous ouvre ses portes pour une journée dédiée à l’échange, à la découverte et à l’insertion ! Découverte des métiers formation