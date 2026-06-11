Journée porte ouverte Ève

Ève

Journée porte ouverte

1 Rue du Point du Jour Ève Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le Château d’Ève vous ouvre ses portes pour un après-midi festif, convivial et familial, le samedi 4 juillet à 14h.

À travers une ambiance joyeuse et colorée, petits et grands sont invités à partager un moment de détente et de découverte dans un cadre exceptionnel.

Au programme, de nombreuses animations pour tous les âges

stands de jeux, balade à poney, château gonflable, pêche aux canards ou encore maquillage et tatouages éphémères.

Les enfants pourront également s’émerveiller devant les créations de sculpture sur ballon.

Une tombola avec panier garni viendra compléter cette journée riche en surprises.

Côté gourmandises, un food truck proposera glaces, sucreries, churros et granitas pour ravir toutes les envies.

La majorité des animations est offerte par le Château d’Ève, pour permettre à chacun de profiter pleinement de cet événement convivial.

Lieu Château d’Ève 1 rue du Point du Jour, 60330 Ève

Renseignements 03 44 60 52 06

animation@chateaudeve.fr

Venez nombreux partager ce moment festif en famille ou entre amis !

Le Château d’Ève vous ouvre ses portes pour un après-midi festif, convivial et familial, le samedi 4 juillet à 14h.

À travers une ambiance joyeuse et colorée, petits et grands sont invités à partager un moment de détente et de découverte dans un cadre exceptionnel.

Au programme, de nombreuses animations pour tous les âges

stands de jeux, balade à poney, château gonflable, pêche aux canards ou encore maquillage et tatouages éphémères.

Les enfants pourront également s’émerveiller devant les créations de sculpture sur ballon.

Une tombola avec panier garni viendra compléter cette journée riche en surprises.

Côté gourmandises, un food truck proposera glaces, sucreries, churros et granitas pour ravir toutes les envies.

La majorité des animations est offerte par le Château d’Ève, pour permettre à chacun de profiter pleinement de cet événement convivial.

Lieu Château d’Ève 1 rue du Point du Jour, 60330 Ève

Renseignements 03 44 60 52 06

animation@chateaudeve.fr

Venez nombreux partager ce moment festif en famille ou entre amis ! .

1 Rue du Point du Jour Ève 60330 Oise Hauts-de-France animation@chateaudeve.fr

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English :

The Château d’Auve invites you to join us for a festive, friendly, and family-friendly afternoon on Saturday, July 4, at 2 p.m.

In a joyful and colorful atmosphere, young and old alike are invited to share a moment of relaxation and discovery in an exceptional setting.

The program features plenty of activities for all ages:

game booths, pony rides, a bouncy castle, a duck pond, and even face painting and temporary tattoos.

Children can also marvel at the balloon sculpture creations.

A raffle with a gift basket will round out this day full of surprises.

As for treats, a food truck will offer ice cream, sweets, churros, and granitas to satisfy every craving.

Most of the activities are provided by the Château d’Éve, so that everyone can fully enjoy this friendly event.

? Location: Château d’Éve ? 1 rue du Point du Jour, 60330 Éve

? Information: 03 44 60 52 06

? animation@chateaudeve.fr

Come one, come all to share this festive moment with family or friends!

L’événement Journée porte ouverte Ève a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme du Pays de Valois