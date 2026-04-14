Journée Porte ouverte, Les Jardins de Mareuil, Mareuil-sur-Ourcq

Journée Porte ouverte Samedi 6 juin, 10h00 Les Jardins de Mareuil Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Cette journée s’inscrit pleinement dans la thématique des JNA « Quel avenir dans nos assiettes ? » et a pour objectif de rendre l’agriculture concrète, accessible et vivante, aussi bien pour les adultes que pour les enfants.

Ateliers et animations pédagogiques :

Nous avons imaginé un parcours immersif autour de notre métier :

Vie ma vie de maraîcher :

plantation de salades en plein champ, récolte de radis (avec mise en botte et nettoyage), le tout accessible via des tours en tracteur organisés sur la journée.

Visites des serres avec explications sur nos méthodes de production.

Protection Biologique Intégrée (PBI) :

présentation des alternatives aux produits phytosanitaires, des outils manuels et mécaniques, des bâches (dont biodégradables) et de notre vision de l’agriculture raisonnée.

Exposition de matériel agricole et visite commentée, dont une moissonneuse.

Animations enfants & familles :

Atelier plantation d’aromatiques sur un carré potager pédagogique devant la boutique.

Atelier compostage, mis en place par un membre de la communauté de commune, avec inauguration de notre bac à compost.

Ateliers ludiques pour enfants :

– Roue de questions sur l’agriculture, découverte des légumes par les sens.

– Concours de l’assiette la plus fun, réalisée avec des légumes crus, pour sensibiliser les enfants à une alimentation saine de façon joyeuse.

– Petit train pour enfants

️ Alimentation locale & circuit court :

Pôle restauration sur place : burgers maison et frites, préparés par notre équipe.

Dégustations et stands de nos producteurs partenaires (charcuterie, porc, bœuf, veau).

Présence possible de producteurs de jus, bières, glaces et desserts locaux.

Buvette et points d’eau accessibles.

Partenaires & information :

Stand Casamiam, avec les créateurs de l’application, pour expliquer la vente directe en ligne.

Stand Les Jardins de Mareuil, pour présenter notre fonctionnement, nos modes de vente et nos services (dont le sous-vide des légumes).

Stand prévention avec notre assureur agricole (Groupama).

️ Animation grand public :

Tombola “Juste prix”, avec un panier garni de produits offerts par nos partenaires.

Les Jardins de Mareuil 26 rue de Thury 60890 Mareuil-sur-Ourcq Mareuil-sur-Ourcq 60890 Oise Hauts-de-France 06 20 53 89 66 https://www.lesjardinsdemareuil.fr/?fbclid=IwAR2Zd5ppDxKXXInT1qVnN1mFW7sG8rPhImc6Q6PJIbUE93GdKWdkFA1XbvM https://www.facebook.com/lesjardinsdemareuil [{« type »: « email », « value »: « lesjardinsdemareuil@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0620538966 »}, {« type »: « link », « value »: « https://tinyurl.com/3yvczvvt »}] Contact : Christophe Grison

Parcours immersif autour de notre métier visite des serres Tombola