Journée portes ouverte à l’abbaye d’HAUTECOMBE, Abbaye de Hautecombe, Saint-Pierre-de-Curtille

Informations pratiques

Journée portes ouverte à l’abbaye d’HAUTECOMBE 19 et 20 septembre Abbaye de Hautecombe Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite de l’Abbaye à votre rythme

Appartements royaux, cloître, terrasse, chapelle St André, salle à manger des moines…

Exposition de l’atelier d’icônes

Dégustation du Royal Hautecombe

Photos/vidéos de présentation de la vie à l’abbaye.

Exceptionnel en 2026

A l’occasion du bicentenaire de la restauration de l’église abbatiale:

Visite commentée de la galerie des vestiges du cloître.

Abbaye de Hautecombe 3700, route de l’Abbaye, 73310 Saint-Pierre-de-Curtille Saint-Pierre-de-Curtille 73310 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 54 58 80 http://hautecombe.org Entrez dans l’histoire de l’abbaye royale d’Hautecombe, un lieu unique en Savoie. Découvrez son riche patrimoine, son architecture d’exception, ses trésors artistiques. Surplombant le lac du Bourget, l’Abbaye royale abrite les sépultures des illustres comtes de Savoie et des derniers rois et reines d’Italie. La visite audioguidée de l’église permet d’en admirer l’architecture néo-gothique si particulière et ses œuvres remarquables : fresques, sculptures de marbre… À voir aussi l’exceptionnelle Grange Batelière datant du XIIe siècle, toujours en activité. Une exposition temporaire y est proposée chaque été.

Visite de l’Abbaye à votre rythme

©fondation de l’abbaye d’Hautecombe