Journée portes ouvertes à Flying Green Academy Branches
Journée portes ouvertes à Flying Green Academy Branches samedi 20 juin 2026.
Branches
Journée portes ouvertes à Flying Green Academy
Aéroport d’Auxerre-Branches Branches Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Journée portes ouvertes à Flying Green Academy Auxerre Branches. Nous sommes ravis de vous accueillir pour découvrir nos formations de qualité . Flying green Academy, l’ATO qui vous permet d’intégrer une compagnie aérienne. .
Aéroport d’Auxerre-Branches Branches 89113 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 18 95
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English : Journée portes ouvertes à Flying Green Academy
L’événement Journée portes ouvertes à Flying Green Academy Branches a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Auxerrois