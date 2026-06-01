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Journée portes ouvertes à Flying Green Academy Branches

Journée portes ouvertes à Flying Green Academy Branches samedi 20 juin 2026.

Adresse : Aéroport d'Auxerre-Branches

Ville : 89113 Branches

Département : Yonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Branches

Journée portes ouvertes à Flying Green Academy

Aéroport d’Auxerre-Branches Branches Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Journée portes ouvertes à Flying Green Academy Auxerre Branches. Nous sommes ravis de vous accueillir pour découvrir nos formations de qualité . Flying green Academy, l’ATO qui vous permet d’intégrer une compagnie aérienne.   .

Aéroport d’Auxerre-Branches Branches 89113 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 18 95 

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English : Journée portes ouvertes à Flying Green Academy

L’événement Journée portes ouvertes à Flying Green Academy Branches a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Auxerrois