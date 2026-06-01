Branches

Journée portes ouvertes à Flying Green Academy

Aéroport d’Auxerre-Branches Branches Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Journée portes ouvertes à Flying Green Academy Auxerre Branches. Nous sommes ravis de vous accueillir pour découvrir nos formations de qualité . Flying green Academy, l’ATO qui vous permet d’intégrer une compagnie aérienne. .

Aéroport d’Auxerre-Branches Branches 89113 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 18 95

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English : Journée portes ouvertes à Flying Green Academy

L’événement Journée portes ouvertes à Flying Green Academy Branches a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Auxerrois