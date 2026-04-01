Journée Portes Ouvertes à La Ferme Enchantée FRECHENDETS Fréchendets

Fréchendets

Journée Portes Ouvertes à La Ferme Enchantée

FRECHENDETS 4 chemin de Lapeyrie Fréchendets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:30:00

fin : 2026-04-18 21:00:00

Date(s) :

2026-04-18

– Visite de la ferme

– Jeu de dégustation à l’aveugle

– Buvette sans alcool, crêpes, glaces

– Vente des produits de la ferme

– Soirée guinguette avec restauration paysanne

Renseignements au 06 74 15 51 88

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FRECHENDETS 4 chemin de Lapeyrie Fréchendets 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 74 15 51 88

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English :

– Farm visit

– Blind tasting game

– Non-alcoholic refreshments, crêpes, ice creams

– Sale of farm products

– Guinguette evening with country-style catering

For further information, call 06 74 15 51 88

L’événement Journée Portes Ouvertes à La Ferme Enchantée Fréchendets a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65