Journée Portes Ouvertes à La Ferme Enchantée FRECHENDETS Fréchendets
Journée Portes Ouvertes à La Ferme Enchantée FRECHENDETS Fréchendets samedi 18 avril 2026.
Fréchendets
Journée Portes Ouvertes à La Ferme Enchantée
FRECHENDETS 4 chemin de Lapeyrie Fréchendets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:30:00
fin : 2026-04-18 21:00:00
Date(s) :
2026-04-18
– Visite de la ferme
– Jeu de dégustation à l’aveugle
– Buvette sans alcool, crêpes, glaces
– Vente des produits de la ferme
– Soirée guinguette avec restauration paysanne
Renseignements au 06 74 15 51 88
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FRECHENDETS 4 chemin de Lapeyrie Fréchendets 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 74 15 51 88
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English :
– Farm visit
– Blind tasting game
– Non-alcoholic refreshments, crêpes, ice creams
– Sale of farm products
– Guinguette evening with country-style catering
For further information, call 06 74 15 51 88
L’événement Journée Portes Ouvertes à La Ferme Enchantée Fréchendets a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65