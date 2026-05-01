Sault-lès-Rethel

Journée Portes ouvertes à l’aéro-club Guy-Potier

Route de Perthes Sault-lès-Rethel Ardennes

Tarif : 60 – 60 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Vols de découverte d’environ 15 min pour 2 personnes (tarif dégressif lorsque vous êtes trois passagers dans l’avion)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Achat des vols de découverte sur place, le jour J. Présence de l’association War memories qui vous proposera également des balades dans leurs véhicules de la seconde guerre mondiale. Buvette et petite restauration sur place

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Route de Perthes Sault-lès-Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 38 46 67

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English :

Purchase discovery flights on site on D-day. The War memories association will also be present, offering rides in their WWII vehicles. Refreshments and snacks on site

L’événement Journée Portes ouvertes à l’aéro-club Guy-Potier Sault-lès-Rethel a été mis à jour le 2026-05-20 par Ardennes Tourisme