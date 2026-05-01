Journée Portes ouvertes à l’aéro-club Guy-Potier Sault-lès-Rethel
Journée Portes ouvertes à l’aéro-club Guy-Potier Sault-lès-Rethel dimanche 31 mai 2026.
Sault-lès-Rethel
Journée Portes ouvertes à l’aéro-club Guy-Potier
Route de Perthes Sault-lès-Rethel Ardennes
Tarif : 60 – 60 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Vols de découverte d’environ 15 min pour 2 personnes (tarif dégressif lorsque vous êtes trois passagers dans l’avion)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Achat des vols de découverte sur place, le jour J. Présence de l’association War memories qui vous proposera également des balades dans leurs véhicules de la seconde guerre mondiale. Buvette et petite restauration sur place
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Route de Perthes Sault-lès-Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 38 46 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Purchase discovery flights on site on D-day. The War memories association will also be present, offering rides in their WWII vehicles. Refreshments and snacks on site
L’événement Journée Portes ouvertes à l’aéro-club Guy-Potier Sault-lès-Rethel a été mis à jour le 2026-05-20 par Ardennes Tourisme