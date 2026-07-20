Journée portes ouvertes ABK6 Cognac ABK6 Cognac Claix
dimanche 2 août 2026 · ABK6 Cognac · Claix
Informations pratiques
Claix
Journée portes ouvertes ABK6 Cognac
ABK6 Cognac 1 route du Ménager Claix Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00
Date(s) :
2026-08-02
A l’occasion du Grand Meeting aérien de la Coupe d’Europe de Montgolfières situé à Mainfonds, commune voisine d’ABK6 Cognac, le Domaine ouvre ses portes et vous propose de visiter gratuitement le vignoble. Vous aurez également vue sur le meeting aérien !
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ABK6 Cognac 1 route du Ménager Claix 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 66 35 72 marketing@abk6-cognac.com
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English :
To celebrate the European Hot Air Balloon Cup Grand Meeting in Mainfonds, a town near ABK6 Cognac, the estate is opening its doors and inviting you to tour the vineyard for free. You’ll also have a view of the air show!
L’événement Journée portes ouvertes ABK6 Cognac Claix a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême