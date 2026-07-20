Journée portes ouvertes ABK6 Cognac ABK6 Cognac Claix

Informations pratiques

Claix

Journée portes ouvertes ABK6 Cognac

ABK6 Cognac 1 route du Ménager Claix Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

A l’occasion du Grand Meeting aérien de la Coupe d’Europe de Montgolfières situé à Mainfonds, commune voisine d’ABK6 Cognac, le Domaine ouvre ses portes et vous propose de visiter gratuitement le vignoble. Vous aurez également vue sur le meeting aérien !

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ABK6 Cognac 1 route du Ménager Claix 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 66 35 72 marketing@abk6-cognac.com

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English :

To celebrate the European Hot Air Balloon Cup Grand Meeting in Mainfonds, a town near ABK6 Cognac, the estate is opening its doors and inviting you to tour the vineyard for free. You’ll also have a view of the air show!

L’événement Journée portes ouvertes ABK6 Cognac Claix a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême