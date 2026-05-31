LA TOURBIÈRE DU PEUIL : ENTRE PIERRES ET EAU, La Tourbière du Peuil, Claix, Claix

LA TOURBIÈRE DU PEUIL : ENTRE PIERRES ET EAU Samedi 19 septembre, 10h00 La Tourbière du Peuil, Claix Isère

18 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Balade contée et vibratoire accompagnée par une conteuse et une géobiologue, au cœur d’un lieu qui sort de l’ordinaire : la tourbière du Peuil.

Depuis l’Antiquité, les tourbières fascinaient les peuples celtes et germaniques qui y voyaient des portails sacrés vers le royaume des dieux. Celle du Peuil possède sa propre magie. Fréquenté depuis le Néolithique et marqué par l’histoire médiévale, ce site est un joyau géologique et historique.

Laissez-vous guider pour poser un autre regard sur ce territoire. Au rythme de contes envoûtants et à la découverte des hauts lieux d’énergie de la région, marchez dans les pas des anciens peuples. Découvrez l’histoire des pierres, le secret du nom de la Clairière des Douze Apôtres et le chemin de la vie. Ressentons les pierres, écoutons les arbres, regardons le vent.

Zoé Vouaillat, conteuse, et Katarina Dugast, géobiologue, vous emmèneront vers un monde poétique et fantastique, juste à côté de chez vous.

• Durée de la balade : 2h

• Tout public à partir de 8 ans

• Équipement conseillé (Chaussures de marche)

• Autres informations : 50m de dénivelé, la boucle de 2 km

• Tarif spécial des JEP : participation libre (20€ apprecié)

• Lien de réservation : www.alpinatime.com

La Tourbière du Peuil, Claix le Peuil, 38640 Claix Claix 38640 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 45 87 76 51 https://www.alpinatime.com/ [{« link »: « http://www.alpinatime.com »}] Le plateau du Peuil se situe dans une zone naturelle préservée, entre Grenoble et les falaises du Vercors. Le sentier touristique autour des tourbières offre peu de dénivelé et permet une balade agréable dans la fraîcheur des arbres, avec des vues imprenables sur les massifs environnants. – parking pour les voiture de tourisme

– Bus 48

Balade contée et vibratoire accompagnée par une conteuse et une géobiologue, au cœur d’un lieu qui sort de l’ordinaire : la tourbière du Peuil.

© Katarina Dugast