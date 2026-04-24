Journée portes ouvertes association La Saint Clair Association La Saint Clair Nantes
Journée portes ouvertes association La Saint Clair Association La Saint Clair Nantes samedi 20 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 09:00 – 13:00
Gratuit : oui Démonstrations, essais et possibilité d’inscription sur place Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Rejoignez-nous pour notre journée portes ouvertes le samedi 20 juin, de 9 heures à 13 heures ! Découvrez toutes les activités culturelles et sportives proposées par notre association, adaptées tant aux adultes qu’aux enfants. C’est une excellente occasion de rencontrer nos bénévoles et salariés, de poser vos questions et de vous inscrire à nos programmes passionnants.Ne manquez pas cette chance de vous engager avec notre communauté !
Association La Saint Clair Nantes 44100
Afficher la carte du lieu Association La Saint Clair et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Temps de regard sur création, Sept Cent Quatre Vingt Trois, Nantes 24 avril 2026
- Tout un rayon – Visite expo, Cosmopolis, Nantes 24 avril 2026
- Tokyo Express, 37ème Pose – Atelier/Galerie, Nantes 24 avril 2026
- Les Gourmandises Nantaises 15è édition !, Place du Bouffay, Nantes 24 avril 2026
- Adama en concert, Centre socioculturel de Bellevue – ACCOORD, Nantes 24 avril 2026