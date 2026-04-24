Journée portes ouvertes association La Saint Clair Association La Saint Clair Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 09:00 – 13:00

Gratuit : oui Démonstrations, essais et possibilité d’inscription sur place Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Rejoignez-nous pour notre journée portes ouvertes le samedi 20 juin, de 9 heures à 13 heures ! Découvrez toutes les activités culturelles et sportives proposées par notre association, adaptées tant aux adultes qu’aux enfants. C’est une excellente occasion de rencontrer nos bénévoles et salariés, de poser vos questions et de vous inscrire à nos programmes passionnants.Ne manquez pas cette chance de vous engager avec notre communauté !

Association La Saint Clair Nantes 44100



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