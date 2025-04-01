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Journée portes ouvertes Bonnat

Journée portes ouvertes Bonnat

Journée portes ouvertes Bonnat samedi 3 octobre 2026.

Adresse : Le chai

Ville : 23220 Bonnat

Département : Creuse

Début : samedi 3 octobre 2026

Fin : samedi 3 octobre 2026

Tarif :

Bonnat

Journée portes ouvertes

Le chai Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Journée Portes ouvertes
Samedi 3 octobre
Entrée libre
Journée et soirée d’animations festives

–> Le chai   .

Le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76  lechai@portesdelacreuseenmarche.fr

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English : Journée portes ouvertes

L’événement Journée portes ouvertes Bonnat a été mis à jour le 2026-05-05 par Portes de la Creuse en Marche

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