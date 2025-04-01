Journée portes ouvertes Bonnat
Journée portes ouvertes Bonnat samedi 3 octobre 2026.
Bonnat
Journée portes ouvertes
Le chai Bonnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Journée Portes ouvertes
Samedi 3 octobre
Entrée libre
Journée et soirée d’animations festives
–> Le chai .
Le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 lechai@portesdelacreuseenmarche.fr
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English : Journée portes ouvertes
L’événement Journée portes ouvertes Bonnat a été mis à jour le 2026-05-05 par Portes de la Creuse en Marche
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