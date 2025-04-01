Bonnat

Journée portes ouvertes

Le chai Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Journée Portes ouvertes

Samedi 3 octobre

Entrée libre

Journée et soirée d’animations festives

–> Le chai .

Le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 lechai@portesdelacreuseenmarche.fr

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English : Journée portes ouvertes

L’événement Journée portes ouvertes Bonnat a été mis à jour le 2026-05-05 par Portes de la Creuse en Marche